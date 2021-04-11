Muş Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ramazan pidesi 1 liradan satılacak
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Muş Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ramazan pidesi 1 liradan satılacak

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ramazan pidesi 1 liradan satılacak

Muş Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 200 gramlık ramazan pidesi 1 liradan, 400 gramlık ramazan pidesi ise 2 liradan satışa sunulacak.

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Muş Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 200 gramlık ramazan pidesi 1 liradan, 400 gramlık ramazan pidesi ise 2 liradan satışa sunulacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Halk Ekmek Fabrikasında ekmek üretim ve dağıtım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Hijyenik bir ortamda üretilen ekmeklerin kentin 15 noktasında satışa sunulduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Halk Ekmek Fabrikamızda ramazan pidesi üretimi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. 200 gramlık ekmeklerin 1, 400 gramlık çiftli ekmekler 2 liradan satılacak. Ramazan pidelerinin yanı sıra ekmek çeşitleri de üretilecek. 2020'nin sonlarında hizmete sunduğumuz Halk Ekmek Fabrikasının düzenli çalışması için gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı ekmek tüketmesini önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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