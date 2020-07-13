Muş Halk Ekmek Fabrikası için çalışmalar sürüyor
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Muş Halk Ekmek Fabrikası için çalışmalar sürüyor

Muş Belediyesi sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ediyor.

Muş Halk Ekmek Fabrikası için çalışmalar sürüyor
13.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:15

Muş Belediyesi sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ediyor. Lale Vadisi Parkında yapılması planlanan 'Halk Ekmek Fabrikası' için çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, fabrikaya dönüştürülen tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnşaat işlerinin kısa sürede tamamlanması planlanan fabrikanın bu yılsonuna doğru üretime başlaması hedefleniyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını önceleyerek çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, vaat edilen projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Pandemi sürecinde ister istemez bazı projelerin yavaşlatıldığına dikkat çeken Başkan Asya, kontrollü normal hayatın başlaması ile çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Lale Vadisi Parkımızın Kulp karayoluna yakın kısmındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde hazırlıklarını sürdürüyor. Fırınımız da şu anda yapım aşamasında. İnşallah kısa bir sürede tesisimizi tamamlayarak üretimi başlatıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fabrikamız hizmete girdikten sonra şehir merkezinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği temin noktaları da oluşturacağız. İnşallah bu şekilde ihtiyaç ve beklentilere cevap vermiş olacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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