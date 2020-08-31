MUŞ Hala mikrop taşıdığı belirlenen sudan içiyorlar
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MUŞ Hala mikrop taşıdığı belirlenen sudan içiyorlar

Hala mikrop taşıdığı belirlenen sudan içiyorlarMUŞ'un Gümüşali köyünde yeryüzüne çıkan ve böbrek taşını erittiği ileri sürülen su incelemeye alındı.

31.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:52

Hala mikrop taşıdığı belirlenen sudan içiyorlar

MUŞ'un Gümüşali köyünde yeryüzüne çıkan ve böbrek taşını erittiği ileri sürülen su incelemeye alındı. Yapılan araştırmada, suyun, şifalı değil mikrop saçtığı ortaya çıktı. Suda yaptıkları analiz sonuçlarına göre yoğun miktarda bakteri bulunduğunu belirten Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, "Bu su içilebilir bir su değil. Buraya uyarıcı tabelalar asılmalı" dedi. Tüm uyarılara rağmen bölgeye akın akın gelenler şifalı olduğu öne sürülen sudan içiyor. HALK BÜYÜK İLGİ GÖSTERİNCE SUDAN NUMUNELER ALDI

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddiaları üzerine vatandaşlar suya büyük ilgi gösterdi. Başta Muş olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, rahatsızlıklarını gidermek için geldikleri köyden bidonlara doldurdukları suyla evlerine dönüyor. Köyde yer altından kaynayan suyla ilgili iddialar üzerine Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, geçen Haziran ayında çalışma başlattı. Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su kaynağını inceleyen Dölek, laboratuvarda araştırmak üzere numuneler aldı. Dölek, ayrıca kaynaktan aldığı suyu şeffaf bardaklara doldurarak içerisine çakıl büyüklüğünde taşlar attı. Bazı taşların 1- 2 dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken, bazı taşlarda ise değişiklik olmadığı tespit edildi. Dölek, vatandaşları analiz sonuçlarına kadar sudan içmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İÇİLEBİLİR SU DEĞİL

Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek'in numuneler aldığı suyun analiz raporları çıktı. Uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının ellerine ulaştığını ifade eden Dölek, suda yoğun miktarda bakteri bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Suyun içilebilir olmadığını vurgulayan Dölek, "Sudan numune aldığım zaman analiz sonuçları çıkılmadan 'içilmesin' diye söylemiştim. Bu suyun insan sağlığı için zararlı olabileceğini ifade etmiştik. Sonuçlar da söylediğimizi teyit eder vaziyette. Bu suyun insan sağlığına hiçbir faydası yok. Suda yüzde 300 oranında nitrat olduğu belirlendi. Nitratın kaynağını bilmiyoruz ama gübreden, insan atıklarından olabilir. Suda çok yoğun miktarda bakteri var. Kireç oranı da hayli yüksek. Bu su içilebilir bir su değil. Bu tür içeriği bilinmeyen suların analizleri yapılmadan tüketilmemesi insanların sağlıkları için önemlidir. Sağlık Müdürlüğü ya da Valilik bu suyun tüketilmemesi konusunda uyarı yapmalı. Suyun çıktığı kaynağın yanına uyarıcı tabelalar asılmalı" diye konuştu.

İYİ OLANLAR VAR

Bilim adamlarının tüm açıklama ve uyarılarına rağmen şifalı olduğuna inandıkları suyun aktığı yere Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, pis suyu kana kana şifa niyetine içiyor. Suyun çıktığı Gümüşali köyüne Adıyaman'da böbrek taşı rahatsızlığı bulanan yakınının getirdiğini söyleyen Ekrem Gürler, "Suyun böbrek taşına iyi geldiğini hepimiz duyuyoruz. Buraya gelip, şifa bulan çok kişi var. Böbrek taşı olanlar genellikle bu suyu içiyor. Su iyi mi, kötü mü? Onu bilemiyoruz. Biz şifayı Allah'tan bekliyoruz. Ama vesile olsun diye de bu suyu içiyoruz. Allah şifa versin gelenlere, içenlere. Bu suyun şifasını bulanlar var" dedi.

Gümüşali Köyü sakinlerinden Seyithan Arslanşen ise 'Bu köyde yaşıyorum. Bu suyun çoktan çıktığı biliniyor. Yani bir kaynak ve şifalı olarak bilinen bir sudur. Böbrek sancısı çeken gelip bu sudan içiyor. Bazıları suyun iyi geldiğini söylüyor. Gelip araştırma yaptılar ve sudan numune aldılar. Uzmanlar suda birçok bakterinin olduğunu söylüyor ancak şifa arayanlar hala buraya geliyor" diye konuştu.

MUŞ Hala mikrop taşıdığı belirlenen sudan içiyorlar

Kaynak: DHA

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