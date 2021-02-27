Muş, Hakkari ve Bitlis valiliklerinden okulların açılmasıyla ilgili açıklama
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Muş, Hakkari ve Bitlis valiliklerinden okulların açılmasıyla ilgili açıklama

27.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:06
Muş, Hakkari ve Bitlis valiliklerinden okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Muş, Bitlis ve Hakkari valilikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 2 Mart Salı günü başlanabileceğini duyurdu.

Muş, Bitlis ve Hakkari valilikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 2 Mart Salı günü başlanabileceğini duyurdu.

Muş Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili daha önce alınan kararların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu oluşturulduğuna değinilen açıklamada, düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti. Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

Hakkari ve Bitlis valilikleri de 1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceği ve Kabine Toplantısında alınabilecek kararlar çerçevesinde yeni uygulamalara 2 Mart itibarıyla başlanabileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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