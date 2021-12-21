Muş-Güroymak kara yolu araç trafiğine açıldı

BİTLİS (İHA) - Muş Valiliği, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Muş- Bitlis Güroymak kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kara yolu temizleme çalışmaları devam etmekte olan Güroymak istikamet yönündeki araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verildiği belirtilerek, tedbirin elden bırakılmaması gerektiği kaydedildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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