Muş göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı

08.10.2019 10:52

Göçerlerin 2 ay sürecek dönüş yolculuğu başladı

İlkbahar aylarıyla birlikte Mardin, Diyarbakır ve Siirt'ten Muş'un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladı. Eşyalarını araçlarla gönderen vatandaşlar, binlerce hayvandan oluşan sürülerle köylerine yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen bir yolculuk yapacak.

Muş'un serin havası ve verimli yaylaları nisan-mayıs ayıyla birlikte Güneydoğu'dan gelen göçerleri misafir etti. Yazın sıcaklarını serin yaylalarda hayvancılık yaparak geçiren vatandaşlar, kışlık peynir ve yağ ihtiyaçlarını da üretti. Yaklaşık 5-6 ay boyunca yaylada kalan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yoluna geçti. Eşyalarını kamyonetlerle gönderen göçerler, yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle yola çıktı. Varto İlçesi'ndeki yaylalarından yüzlerce hayvan ile birlikte Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne doğru yola koyulan yaylacılar, yaklaşık iki ay boyunca yürüyecek. Günlük ihtiyaçlarını eşeklerin taşıdığı yaylacılar ile sürüleri, yabani hayvanlardan gelecek saldırılara karşı ise kangal köpekleri sağlıyor.

Bahar aylarında Varto'daki yaylaya geldiklerini belirten Selman Tek, Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Yola çıktık ve dönüyoruz. Yolculuk baya zor ama bizim de işimiz bu olduğu için biz alıştık. Mardin'in Nusaybin tarafına gideceğiz. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz dedi.

Göçerlerde herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Tek, Yanımızdaki eşeklerin bile görevleri ayrı ayrıdır. Biri enerji taşır, biri su taşır, bir diğeri ise ekmek taşır. Köpekler ise bizim gece can dostumuzdur. Bizler uyurken, hayvanlarımızın ve bizlerin canını koruyor. Kangal köpeği bunlar, gece yabancı birini gördükleri zaman parçalarlar. Kimse yaklaşamaz yanlarına diye konuştu.

Yaklaşık iki aylarını dönüş yolunda geçireceklerin söyleyen Murat Kaya, İlkbahar mevsiminde Muş'un yaylalarına geldik. Sonbaharın gelmesiyle, tekrar memlekete gideceğiz. Mardin Nusaybin tarafında gideceğiz. Yaklaşık iki ay boyunca yolda kalacağız. Göçerlik zordur tabii. Yaklaşık iki bin koyun ile yaya olarak Mardin'in Nusaybin tarafında doğru gideceğiz dedi.

Kaynak: DHA