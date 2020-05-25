MUŞ Fırtınanın devirdiği ağaç caddeyi kapattı Fırtınanın devirdiği ağaç caddeyi kapattıMUŞ'ta etkili olan fırtına sebebiyle devrilen bir ağaç caddeyi kapattı.

Fırtınanın devirdiği ağaç caddeyi kapattı

MUŞ'ta etkili olan fırtına sebebiyle devrilen bir ağaç caddeyi kapattı. İtfaiye ağacı motorlu testereyle keserek kaldırdı.

Muş'ta dün gece saatlerinde yağmurla beraber etkili olan fırtına Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir ağacı yola devirdi. Yolu kapatan ağacın kaldırılması için vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Caddeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı, motorlu testereyle parçalayarak caddeden kaldırdı.

Kaynak: DHA