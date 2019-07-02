MUŞ Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor

Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor

Muşlu Mustafa Yatıcı, evinin önündeki 2 dönümlük bahçesinin bir bölümünde 50 yıldan beri 27 çeşit gül yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği güllerden kurduğu bahçeyi vatandaşları gezdiren 69 yaşındaki Mustafa Yatıcı, isteyen vatandaşa gül fidesi veriyor.

Muş merkez Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yatıcı, 20 yaşında evlerinin bahçesinde gül yetiştirmeye başladı. İş hayatına atıldıktan sonra da güllerle uğraşmaya devam eden Yatıcı, evinin bahçesininin 300 metrekaresini gül bahçesine çevirdi. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Yatıcı, kapatılan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden yaklaşık olarak 10 yıl önce emekli olunca bahçe çalışmalarına ağırlık verdı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği 27 çeşit gülü bahçesinde buluşturan Yatıcı, isteyen vatandaşları gezdiriyor. Kuruyanlar dışında güllerin koparılmasına izin vermeyen Yatıcı, gül fidesi hediye ediyor.

Gül çeşitlerini, Isparta, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya gibi bir çok ilden getirdiğini belirten Yatıcı, ilkbahardan sonbahara kadar bahçesinde gül kokusunun eksik olmadığını söyledi. 27 renk tonlu güllerini bahçede dakikalarca seyredip zevk aldığını anlatan Yatıcı, Kırmızı, beyaz, sarı, Isparta pembesi, 7 veren gibi değişik renklerde gülleri izlemek zevk veriyor. Motorla ilaçlama yapmanın yanısıra köylerden getirdiğim gübrelerle güllerin bakımını yapıyorum. Çiçek satıcıları da bahçeye gelip güllerden budadıkları fideleri alıp götürüyorlar diye konuştu.

Gül yetiştirmeyi hobi olarak yaptığını ve satış yapmadığını anlatan Yatıcı, emekli olduktan sonra vaktinin büyük bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyledi.

Mustafa Yatıcı'nın gül bahçesini geçen İrem Aba, hayranlığını dile getirdi. Bahçede gülle birlikte çeşitli meyvelerin de yetiştirildiğini belirten İrem Aba, bahçeyi gezmekten zevk aldığını ifade etti.

Kaynak: DHA