Muş emniyetinden sıkı kovid-19 önlemi - Muş emniyetinden sıkı kovid-19 önlemi Muş Emniyet Müdürlüğünde dezenfekte çalışması Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet binalarında günlük olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaparak personeli sağlık taramasından geçiriyor.

- Muş emniyetinden sıkı kovid-19 önlemi

Muş Emniyet Müdürlüğünde dezenfekte çalışması

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet binalarında günlük olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaparak personeli sağlık taramasından geçiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, kovid-19'un yayılmasını engellemek için dezenfekte çalışmaları ve sosyal mesafe kurallarına ağırlık verdi. Alınan tedbirler kapsamında personelin yüzeylere teması asgari düzeye düşürüldü. Koruyucu giysi ile çalışan temizlik personeli, hizmet binaları, çalışma alanları ve ekip araçlarında günlük olarak ilaçlama gerçekleştiriyor. Emniyet müdürlüğü tarafından hijyen kurallarına dikkat eden personele günlük maske ve eldiven temin ediliyor. Yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda hareket eden personeller, çalışma alanındaki temizliğe de dikkat ediyor. Kurumda görevli personellerin sağlığı uzmanlar tarafından her gün takip edilerek, sosyal mesafe kuralına her alanda uyulmaya dikkat ediliyor. Kurum içerisine dezenfektanlar yerleştirilerek, afişlerle bilgilendirme yapıldı. Personele sürekli olarak psikolojik destek sağlanıp, kişisel ve kurumsal sorunları dinleniyor.

Kaynak: İHA