Muş Emniyetinden Muş'un düşman işgalinden kurtuluşu klibi
Muş Emniyetinden Muş'un düşman işgalinden kurtuluşu klibi Muş Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü münasebetiyle bir klip hazırladı.
29.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:48
Muş Emniyetinden Muş'un düşman işgalinden kurtuluşu klibi
MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü münasebetiyle bir klip hazırladı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klibin ilk bölümünde Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ilk kapı olan Malazgirt Anıtı yer alıyor. Sultan Alparslan'ın at üzerindeki görüntüsünün işlendiği klipte, Muş Ovası, laleler, gelenek, görenek, tarım, hayvancılık, halk oyunları ve değerlerine yer verildi.
Kaynak: İHA