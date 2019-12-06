Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:38
Muş Emniyet Müdürü Arıbaş, AA'nın

Emniyet Müdürü , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Arıbaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Arıbaş, haber, yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Arıbaş, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Arıbaş, birbirinden güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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