Emniyet Müdürlüğünden "Yaşam Kemeri" uygulaması
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Emniyet Müdürlüğünden "Yaşam Kemeri" uygulaması

17.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:12

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yaşam Kemeri" sloganıyla il genelinde emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yaşam Kemeri" sloganıyla il genelinde emniyet kemeri uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı ekipler, 3 noktada yaptıkları uygulamalarla sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti.

Kontrollerde emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden ekipler, kemerini takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Sürücülerden Eyyüp Şimşek, uygulamanın kendi güvenlikleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Kazalarda emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Bizim için çok faydalı. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İsmail Toplu'da "Kendi güvenliğimiz için kemer takıyoruz. Kemersiz trafiğe çıkmıyoruz. Uygulama çok iyi devamlı yapılması gerekiyor." dedi.

Emniyet Müdürlüğünden 'Yaşam Kemeri' uygulaması
Emniyet Müdürlüğünden 'Yaşam Kemeri' uygulaması
Emniyet Müdürlüğünden 'Yaşam Kemeri' uygulaması
Emniyet Müdürlüğünden 'Yaşam Kemeri' uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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