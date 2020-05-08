Muş Emniyet Müdürlüğünden Trafik Haftası klibi
08.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 01:42
"İyi Bir Sürücünün 7 Temel Özelliği" başlıklı klibi MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Mayıs tarihlerinde kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla klip yayımladı.
"İyi Bir Sürücünün 7 Temel Özelliği" başlıklı klibi
MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Mayıs tarihlerinde kutlanan Trafik Haftası dolayısıyla klip yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğü, "İyi Bir Sürücünün 7 Temel Özelliği" başlıklı klip paylaştı. Klipte sürücülerin trafik kurallarına uymasına yer verildi.
Kaynak: AA