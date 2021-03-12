Muş Emniyet Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı
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Muş Emniyet Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı

12.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:29
Muş Emniyet Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulunuldu.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ve Güzeltepe Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ekipler ziyaret ettiği ailelere giyim malzemesi dağıttı.

Ayrıca ekipler, mahallede Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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