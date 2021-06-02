Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
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Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi

Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Büyüklere Trafik Kurallarına Uymayı Siz Öğreteceksiniz" sloganıyla çocukların yer aldığı trafik kuralları konulu bir klip hazırlandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Büyüklere Trafik Kurallarına Uymayı Siz Öğreteceksiniz" sloganıyla çocukların yer aldığı trafik kuralları konulu bir klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte: çocuklar trafik kurallarını adım adım anlattı. Akan trafikte yolun karşısına geçmek için izlenmesi gereken adımları uygulamalı olarak anlatan çocuklar; trafik ışıkları, yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çektiler. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde çevredeki yetişkinler ya da polisten yardım istenilmesi gerektiğine yer verilen klibin tamamında şu kurallar anlatıldı:

"Çocuklar, akan trafiğe her zaman dikkat etmeliyiz. Yaya olarak her zaman kaldırımda yürümeliyiz. Eğer karşıdan karşıya geçmek istiyorsanız yaya geçitlerini, üst ve alt geçitleri veya trafik ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Eğer bunlar yoksa yolu kontrol ederek karşıdan karşıya geçmeliyiz. Şimdi hadi birlikte karşıya geçelim. Bakın trafik ışıkları var. Yayalar için kırmızı adam yanarsa dur. Yeşil adam yanarsa karşıdan karşıya geç demektir. Sizin için yeşil ışık yansa da yolu kontrol etmelisiniz. Yolu geçmeden önce solumuza, sonra sağımıza, sonra ise tekrar solumuza bakmalıyız. Eğer hiç araç yoksa ya da bütün araçlar duruyorsa karşıdan karşıya geçebiliriz. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde karşıdan karşıya geçebilmek için etrafımızda bulunan yetişkin ya da polisten yardım istemeliyiz. Asla yola bakmadan ve koşarak yolun karşısına geçmeyiniz. Unutmayın trafik kurallarına uymayı büyüklere biz öğreteceğiz." - MUŞ

Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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