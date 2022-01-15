Muş Damızlık Birliği Başkanı Aral'dan Vali Gündüzöz'e ziyaret - Haberler
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Muş Damızlık Birliği Başkanı Aral'dan Vali Gündüzöz'e ziyaret

Muş Damızlık Birliği Başkanı Aral'dan Vali Gündüzöz'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

MUŞ (İHA) - Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral ile Başkan Yardımcısı Necat Emre ile birlikte Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz'ü ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Aral, "Valimize Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Muş ve ilçelerinde yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bilgi verdik, yapacağımız projeler için destek istedik. Bizlere her zaman destek vereceklerini belirten valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e tüm Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin üyeleri adına teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

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Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

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