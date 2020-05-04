Muş dağlarında açan ters laleler göz kamaştırıyor

Muş'un dağlarında doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters lalelerin görüntüsü MUŞ - Muş'un dağlarında doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.