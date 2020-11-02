Muş'da gönüllülere arama kurtarma ve malzeme kullanımı eğitimi verildi

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince afet gönüllülerine yönelik "hafif arama kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanma eğitimi" verildi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince afet gönüllülerine yönelik "hafif arama kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanma eğitimi" verildi.

AFAD hizmet binası bahçesinde düzenlenen eğitime, AFAD personeli ve gönüllü üyeler katıldı.

Uzman ekiplerce deprem ve afet durumlarında kullanılan araç gereçler hakkında teorik ve pratik bilgilendirmeler yapıldı.

Gönüllü arama kurtarma koordinatörlerinden Ayhan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta yaklaşık 800 afet gönüllüsünün bulunduğunu söyledi.

Yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimleri her ay 20'şer gruplar halinde verdiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Burada amaç ülke olarak doğal afetlere karşı mücadele içinde olmaktır. Afet gönüllülerini bilinçlenmek için bu eğitimi düzenliyoruz. Gönüllü üyeler, ekiplerce verilen teorik eğitimleri pratiğe dökme fırsatı bulmaktadır. Eğitime katılan gönüllü personelimizi doğal afetlerde kullanılan malzemeleri kullandırarak bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık 4 saat süren eğitimin değerlendirmesini yapıyoruz."

Çelik, "Depremlerde ve her türlü afet ve acil durumda insanlara ve ailenize daha profesyonelce yardım etmek, hayat kurtarmak istiyorsanız lütfen AFAD gönüllüsü olun. Başvurularınızı internetten yapabilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım