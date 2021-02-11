Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, göreve başladı
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Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, göreve başladı

11.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:02
Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Yavuz, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Yavuz, göreve başladı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, 2020 aralık ayında HSK kararıyla Muş'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını söyledi.

Muş'ta güzel hizmetler yapacağını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Şanlıurfalı olmam hasebiyle kendimi bu bölgenin insanı olarak kabul ediyorum. Muş halkının da bunu kabul edeceğine inanıyorum. Amacım Muş halkına adalet hizmetlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırmak olacaktır. Tek amacımız adalet hizmetini hızlı bir şekilde tesis etmektir. Muş'u çok sevdik. Allah nasip ederse görev yapacağım sürede güzel hizmetler yapacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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