MUŞ 'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUŞ 'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi

'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildiMUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL'lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi.

05.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:10

'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi

MUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL'lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi. Aralarında banka müdürleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan 'Çiftçilik Kredisi adı altında usulsüz kredi çektiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında; çete üyesi 11 kişi ile örgüte üye olmamakla birlikte suça iştirak eden 45 şüpheli takibe alındı. Takibe alınan 56 kişinin aralarında 2 banka müdürü, 8 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü memurunun bulunduğu organize suç örgütünün, sahte imza ve belgeler düzenleyerek, incelenen 6 ay içerisinde bankayı usulsüz en az 5 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin hesaplarında ise 19 milyon TL şüpheli hesap hareketleri ortaya çıktı.

Ödeme gücü bulunmayan çok sayıda kişiye kredi çektiren, çekilen bu kredileri geri ödemeyerek bankayı zarara uğratan örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 3 Haziran günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda, 55'i Muş, 1'i Şanlıurfa'da olmak üzere 56 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona; Jandarma KOM Dairesi Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı ve ilgili Banka Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerinden de destek alındı. Şüphelilerden 53'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 hafıza kartı, 3 flash bellek, 3 adet senet, 6 adet banka dekontu, 1 adet hesap cüzdanı, 1 adet imza sirküleri, 1 adet ajanda, 11 adet şüphelilere ait imzaların bulunduğu belgeye el konuldu.

Jandarma Karakolu'na götürülenlerden 46'sı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılanlardan 2'si serbest bırakılırken, aralarında 2 banka müdürü, 2 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Memurunun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. 3 şüpheli yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

------------------

Jandarmadan detay

Operasyona katılma

Operasyondan detay

İlgili alanların araştırılması

Jandarmadan detay

Operasyon anı

Şüphelilerin götürülmesi

Detaylar

Haber-Kamera Muhammed Sami MARAL MUŞ, (DHA)

MUŞ 'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi Haber
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına...
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: MUŞ 'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:11:37. #1.15#
title