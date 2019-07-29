Muş Ceviz ağacından yapılan beşik 4 kuşağı büyüttü

Ceviz ağacından yapılan beşik 4 kuşağı büyüttü

Muş'ta yıllar öncesinde ceviz ağacıyla usta ellerde şekillendirilen ve kuşaktan kuşağa devredilen asırlık bebek beşiği, gelişen teknolojiye rağmen kullanılmaya devam ediliyor.

Muş'ta yaklaşık bir asır önce usta ellerde ceviz ağacıyla şekillendirilen bir bebek beşiği, kuşaktan kuşağa devrediyor. Kale Mahallesi'nde Aydın ailesinin 4 kuşağını içerisinde ninnilerle büyüten beşik, hala kullanılmasına rağmen sağlamlığını koruyor. Günden güne gelişen teknolojiyle neredeyse artık hiç kullanılmayan tahta beşikler kaybolmaya yüz tutarken, Aydın ailesinin asırlık beşiği mahalleliler tarafından yeni doğan bebekler için kullanılıyor.

Yıllar öncesinde usta ellerde, tamamen ceviz ağacından bir birine geçirmeli olarak yapılan ve desenleri ile görenleri büyüleyen asırlık beşikte yeni doğan çocuğunu büyüten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın (34), aynı beşikte kendisi başta olmak üzere dedesi ve babasının da yattığını söyledi. Beşiği üç kuşaktır kullandıklarını belirten Aydın, "Bu kullandığımız beşik, ceviz ağacından yapılmış. Dedem, babam, babamın çocukları olarak biz ve şuanda babamın torunları içerisinde. Dört kuşaktır biz bu beşiği kullanıyoruz. Bundan sonraki kuşaklara da taşıyacağız" diye konuştu.

"DEDEMİZİN, BABAMIZIN KALDIĞI BİR BEŞİKTİR"

Mahallede yeni doğan bebekler için evlerindeki beşiğin istendiğini söyleyen Aydın, "Beşiğin bizde maddi değeri olmasa da, manevi ve kültürel değeri çok yüksektir. Özellikle manevi değeri yüksek olan bu beşiğimiz, bir tarih açısından önemlidir. Dedemizin, babamızın kaldığı bir beşiktir. Ben kendim dahil, bu beşik içerisinde ninniler söylenilerek büyütüldüm. Mahallemizde yeni doğan bir bebek olduğu zaman, bu beşiği bizlerden istiyorlar. Biz beşiğimizi onlara da veriyoruz. Çocuklarını bu beşik içerisinde büyüterek, geliştiriyorlar" dedi.

"ASIRLIK BEŞİĞİ TERCİH EDİYORUZ"

Asırlık beşiğinde tamamen ceviz ağacından yapıldığını vurgulayan Aydın, "Beşiğimizin şöyle bir özelliği var; her hangi bir kanserojen madde içermeden, çivi ve katkı maddesi kullanılmadan tamamen ceviz ağacından yapılmıştır. Sağlık açısından da önemi büyüktür. Günümüzde lüks beşiklerde var ama biz o beşikleri tercih etmiyoruz. Atamızdan kalan bu asırlık beşiği tercih ediyoruz. Bu beşiğin bizdeki yeri ve önemi çok büyüktür" diye konuştu.

Murat Aydın'ın babası Nesri Aydın (70) ise, "Benim babamda ben de ve oğlum da bu beşikte büyü. Şimdi ise torunum beşikte. Bu beşik, babamdan kalan bir kültürüdür. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kullanım açısından bu beşiği çok seviyoruz. Onu terk etmiyoruz. Beşiği kullanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA