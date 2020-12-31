Muş, buz kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş, buz kesti

31.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:33
Muş, buz kesti

MUŞ'ta, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

MUŞ'ta, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, araçlar naylon ve battaniyelerle korunurken, nehir, dere ve göletlerin yüzeyi ise buz tuttu.

Muş'ta, geçen hafta yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu. Cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camları ise buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için naylon ya da battaniyelerle sararak önlem almaya çalıştı. 

DOYUMSUZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

Şehir merkezinde özellikle gece etkisini hissettiren dondurucu soğuklar, ağaç yaprakları ve dalların donmasına neden oldu. Kentteki Karasu Nehri ve birçok dere ile göletlerin yüzeyi buzla kaplandı, ağaç ve tel örgülerin kırağı tutması da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Soğuk hava bir yandan çileye dönüşürken, bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.


Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Eser Yenenler Tamer Karadağlı Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş, buz kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 08:36:48. #1.15#
title