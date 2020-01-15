Muş büyükbaş hayvanlarını satıp kaz çiftliği kurdu

15.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:20

Büyükbaş hayvanlarını satıp kaz çiftliği kurdu

MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan Mazlum Tuğrul, 30 büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği 30 bin kazı siparişle Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. İşlerinin hayvancılığa göre çok iyi olduğunu söyleyen Tuğrul, "Kazın eti lezzetli ciğeri ve tüyü de çok değerli" dedi.

Bir banka müdürünün tavsiyesi üzerine 2 yıl önce büyükbaş hayvanlarını satan Tuğrul, 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 30 haneli, 200 nüfuslu Üçbulak köyünde çiftlik kurdu. Büyüyen kazları satan, kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştiren Tuğrul, il dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. 10 yıl beslediği Büyükbaş hayvanlara göre kazların daha masrafsız, karlı ve zahmetsiz olduğunu belirten Mazlum Tuğrul (34), "Kaz gelen yerden değil tavuğumu büyükbaş havyanlarımı esirgemedim. Büyükbaş hayvanlara ot ve saman almakta zorluk çekmekteydim. Oysa bu kazları çayır ve derelerde hem de organiz olanak besliyorum" diye konuştu

Kazları başta kazı ile meşhur olan Kars başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine sattığını belirten Tuğrul, çiftliği büyüterek sadece etinden değil, tüy ve ciğerinden de yararlanmak istediğini kaydetti. Tuğrul, "Avrupa ülkelerinde kaz tüyü ve ciğeri çok değerli. Devlet teşviklerinden faydalanarak çiftliğimi büyütmeyi, bu işi daha profesyonel yaparak ülke ekonomisine kaktı sunmayı amaçlıyorum. Kazın tanesini 100-180 lira arasında satıyoruz." dedi.

Kaz çobanlığı yapan Özkan Ak ise, "Kazları çok seviyorum. Onları beslerken mutlu oluyorum. Özellikle onların dilinden anladığım gibi onların neler yediklerini de iyi biliyorum" dedi.

Yoldan geçerken gördüğü kazlardan bir tane almak isteyen Murat Ekinci, çiftlik sahibi Mazlum Tuğrul ile kıyasıya bir pazarlık yaparak 140 TL'den almayı başardı.

Kaynak: DHA