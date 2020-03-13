Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Haber
Bitlis, Muş, Van, Güncel

Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

Muş, Bitlis ve Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

Muş, Bitlis ve Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Muş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait araçlar, duraklar, çöp konteynerleri, hayvan pazarı ve ATM'ler ile vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı en etkili yöntemin temizlik olduğunu belirterek, "Temizlik de dinimizin bir emridir. Halkımızın bu anlamda daha tedbirli davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis sokakları Van Gölü suyuyla dezenfekte ediliyor

Bitlis Belediyesince, uzmanların, virüse karşı dezenfeksiyon için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun kullanılmasına olumlu görüş vermesinin ardından çalışma başlatıldı.

Tatvan ilçesine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinde araçlara doldurdukları göl suyuyla il merkezindeki cadde ve sokakları yıkadı.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun, virüse karşı da etkili olacağını düşündüklerini söyledi.

Aslan, "Bundan sonra camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de göl suyuyla dezenfekte çalışmalarımızı periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarımız ve duraklarımızı da dezenfekte ediyoruz. 60 toplu taşıma aracımızda günde yaklaşık 25 bin kişi taşıyoruz." diye konuştu.

Van

Van'ın Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, Van Gölü'nden taşıdıkları sodalı ve tuzlu suyla cadde ile sokakları dezenfekte etti.

Başkale Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı. Kamu kurumları ve camiler de ilaçlandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Haber
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Hadise Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Dorukhan Toköz Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:18:31. #1.15#