??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı

??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı
Habermetre - Haberler | Toplum

VAN YOLSPORU MAĞLUP EDEN MUŞ BELEDİYESPOR GRUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Bal Liginde ilimizi temsil eden Muş Belediyespor bugün Van Yol Spor'la yaptığı müsabakada 3-0 galip ayrılmayı başardı.

VAN YOLSPORU MAĞLUP EDEN MUŞ BELEDİYESPOR GRUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Bal Liginde ilimizi temsil eden Muş Belediyespor bugün Van Yol Spor'la yaptığı müsabakada 3-0 galip ayrılmayı başardı. Geçen hafta Muş Menderespor'u yenen Muş Belediyespor grupta liderliği göğüslüyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selma Ergeç Tamer Levent Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:53:04. #1.16#

title