??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı
VAN YOLSPORU MAĞLUP EDEN MUŞ BELEDİYESPOR GRUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Bal Liginde ilimizi temsil eden Muş Belediyespor bugün Van Yol Spor'la yaptığı müsabakada 3-0 galip ayrılmayı başardı.
VAN YOLSPORU MAĞLUP EDEN MUŞ BELEDİYESPOR GRUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Bal Liginde ilimizi temsil eden Muş Belediyespor bugün Van Yol Spor'la yaptığı müsabakada 3-0 galip ayrılmayı başardı. Geçen hafta Muş Menderespor'u yenen Muş Belediyespor grupta liderliği göğüslüyor.
Kaynak: Habermetre