??Muş Belediyespor'dan 3. Lig Yolunda Müthiş Başarı

VAN YOLSPORU MAĞLUP EDEN MUŞ BELEDİYESPOR GRUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Bal Liginde ilimizi temsil eden Muş Belediyespor bugün Van Yol Spor'la yaptığı müsabakada 3-0 galip ayrılmayı başardı.