Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Feyat Asya, bu yıl karla mücadelenin geçmiş yıllara oranla sıkıntı oluşturmadığını söyledi.

Geçen ay Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundukların anlatan Asya, "Gençlik ve Spor Bakanımıza Kurtik Kayak Merkezi Projesi ile yeni otobüs terminalimizin arka kısmındaki arazinin spor kompleksi yapılması talebimizi sunduk. Makul ve desteklenebilir bir proje olarak kabul gördüğünün sevincini yaşadık. Akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile görüşmemiz oldu. İlimizin enerji alanındaki yatırımlarını kendileri ile istişare ettik." diye konuştu.

Kentteki tarihi yapıları korumak için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Asya, şöyle devam etti:

"Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Tarihi Muratpaşa Camisinin aslına uygun şekilde yapılmasını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile görüştük. İnşallah 2021'de hem Tarihi Muratpaşa Camimiz aslına uygun bir şekilde yapılacak, hem de Hacı Şeref ile Ulu Cami arasındaki alanda gasilhane, abdesthane ve üzerinde park olacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılacağı müjdesini aldık."

Cumhuriyet Caddesinin yenilenmesine ilişkin ihale sürecini başlattıklarını dile getiren Asya, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım