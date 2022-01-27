Muş Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin ulaşım ağını sürekli açık tutmak için mücadele eden ekipler, 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

Toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyan ekipler, cadde ve kaldırımlarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl kar konusunda bereketli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Yoğun bir karla mücadele dönemi geçirmelerine rağmen kuraklığın yaşanmaması açısından yağışların önemli olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Karla mücadele ekipleri, 10 gündür yoğun kar yağışından dolayı kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Açtığımız yolları tekrar tekrar temizliyoruz. Cadde, kaldırım ve ara sokaklarda topladığımız kar kütlelerini şehir dışına taşıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız çalışmalarımız sırasında yol kenarlarında park ettikleri araçlarını kaldırarak bizlere destek vermeleri. Aynı şekilde çalışmalarla eş zamanlı olarak çatılarını temizlenmelerini rica ediyoruz. Cadde ve kaldırımları kardan arındırdıktan sonra çatıların temizlenmesi ikinci bir iş yükü çıkardığı gibi vatandaşların hareket alanını kısıklamakta. Sezon gereği bu çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz."