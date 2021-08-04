Muş Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
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Muş Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Muş Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen ay yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Asya, yangın ve selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ülkemizin birçok yerinde orman yangınlarının yürekleri sızlattığını belirten Asya, "Sel ve doğal afetler ile Konya'da cereyan eden 7 masum insanımızın ölümünün üzüntüsünü yaşadık. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi

Çalışma sezonunu verimli kullanmak üzere belediye olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını aktaran Asya, cadde ve kaldırımların düzenlenmesi, yeni park ve bahçelerin inşası, eski yeşil alanların dizaynı ve bakımlarının yapılması gibi birçok çalışmayı aynı anda yürüttüklerini söyledi.

Önceki hafta Ankara'da verimli ziyaret yaptıklarını anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Kent Meydanı inşaatımızda çalışmalar hızlandırıldı. Projemizin bir an önce tamamlanması gayreti içindeyiz. Aynı şekilde Cumhuriyet Caddemizin üst yapı yenilenmesinde de son aşamaya geldik. Caddemizin olabilecek en iyi şekle getirdiğimize inanıyoruz. Son rötuşlarını da yaparak caddemizi hizmete açmış olacağız. Tüm zorluklarına rağmen alt yapıyı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugünlerde devam eden içme suyu ve evsel bağlantılar sonrası kaldırım ve yollardaki tahribatların farkındayız. Eski evlerdeki bağlantı yerlerinin tespitinden dolayı bir çok noktada kazı yapılmak zorunda. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmayı Zafer Mahallesi'nden başlattık. Sırasıyla tüm mahallelerimizdeki bu tahribatları da gidererek kötü görüntüyü ortadan kaldırmış olacağız. Bu şehre olan hizmet borcumuzu yerine getirmenin gayreti içindeyiz."

Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talepleri dinlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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