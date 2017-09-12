Muş Belediyesinden Yol ve Kaldırım Çalışması

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sütlüce Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları başlatıldı.



Vatandaşların çoğunluk tercihi ile mahalle statüsüne geçen Sütlüce Mahallesi'nde belediye hizmetleri aralıksız devam ediyor. Muş Belediyesinin sorumluluk alanına geçtikten sonra hizmetlerle buluşan Sütlüce'de yol ve kaldırım çalışmalarına start verildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2071 Melikşah İlk ve Ortaokulu güzergahına giden yolun kenarlarına kaldırımlar yaparak yayalara ciddi kolaylıklar sağlıyor. Gerekli ölçümlerin ardından bordür taşı döşemelerine başlayan belediye, daha sonra kaldırım alanına parke taşı döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Öğrencilerin ağırlıklı olarak kullandığı yolda başlatılan çalışmaların eğitim öğretim yılı öncesi tamamlanarak kullanıma açılması hedefleniyor.



Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş Belediyesi olarak şehrin hemen hemen her noktasında çalışmalar yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızı daha güzel hizmetlerle buluşturmak için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. İlimizin eksik ve aksaklıklarını gidermek, daha modern bir şehir inşa etmek boynumuzun borcudur. Allah'ın izniyle bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.



Sütlüce Mahallesi'nin yeni belediye sınırları içerisine alındığını kaydeden Başkan Asya, "Daha önce mevcut mahallelerimizden 3'ünün sınırlarını genişleterek yeni üç mahalle yaptık. Aynı şekilde Sütlüce ve Bağlar köylerinde yapılan halk oylaması sonucu bu köyler de belediye sınırlarına dahil edildi. 11 olan mahalle sayısını 17'ye çıkararak hizmet ağımızı genişlettik. Şimdi bu bölgelerdeki eksik ve aksaklıkları tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su, kanalizasyon, yeşil alan, yol ve kaldırım konusunda yaşanan sorunları bir bir ortadan kaldıracağız. Altyapı projemiz kapsamında bu bölgelerin içme suyu ve kanalizasyon eksikliklerini gidereceğiz. Aynı şekilde diğer alanlarda projeler hazırlayarak yeni mahallelerimizi modern bir görünüme kavuşturacağız. Bu konuda Karşıyaka en iyi örnektir. Yıllarca şehir merkezinin içinde olup köy konumunda kalan Karşıyaka'nın tüm alt ve üst yapı hizmetlerini tamamlayarak mahalle sakinlerimizin kullanımına sunduk. İnşallah bu bölgelerimizi de aynı hizmetlerle güzelleştireceğiz. Ekiplerimiz şu anda mevcut yolların kenarlarına kaldırımlar yapıyor. 2071 Melikşah İlkokulu yanından geçen yolun her iki yakasına yapılan kaldırımlara parke taşı döşenmeye başlandı. Gelecek hafta başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi bu çalışmaları tamamlayarak öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde geçişlerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ