Muş Belediyesinden yol genişletme ve tuzlama çalışması

ERZURUM (AA) - Muş Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında ana ve ara arterlerdeki yollarda genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların mağdur olmaması için özverili çalışma yürütüyor.

İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum gibi ana güzergahları kısa sürede ulaşıma açan ekipler, mahalle aralarında yol genişletme ve tuzlama çalışması yapmaya başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte karla mücadele çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Kısa sürede ana güzergahları açtıklarını kaydeden Asya, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda mahalle aralarında da kar temizleme çalışmalarımızı yaptık. Bugün kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı yol ve kaldırımlara tuzlama çalışması yapılıyor. Kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Araçlarını yol kenarlarına park etmemelerini rica ediyoruz. Cadde ve kaldırımları tamamen kardan temizlerken çatı temizliklerini de bu süreçte yapmalarını istiyoruz. Çünkü daha sonra aynı işi tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da çalışma planımızı sekteye uğratıyor."

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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