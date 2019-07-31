Muş Belediyesinden vergi borcu uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, memlekete hizmet etmek için herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Muş Belediyesine emlak, çevre temizlik, su, ilan reklam, kira ve işgaliye gibi vergi borcu bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu konuda duyarlı davranılması gerektiğini ifade etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, bu memleketi kalkındırmak ve geliştirmek için herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır belediyeye borcunu ödemeyen vatandaşların olduğunu belirten Başkan Asya, bunun önüne geçmek için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Muş'a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerektiğini ifade eden Asya, bunun da gerçekleşmesi için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Belediye olarak vatandaşların vergilerini takip etmek için tüm kolaylıkları sağladıklarını söyleyen Başkan Asya, "Belediyeye herhangi bir işlem için gelen vatandaşların işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bilgi yönetim sistemimizde gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Öncelikle, birden fazla abonesi bulunan vatandaşlarımızın tüm kayıtlarını TC kimlik numaralarına birleştirerek, ortak sicil çalışmasını hayata geçirdik. Bunu yapmamızdaki amaç, vergi borçları ile ilgili güncelleme veya tahsilat yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırıp hızlandırmaktır. Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle mali konuda iyi olmamız gerekir. Onun için su, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi memleketimize tekrar hizmet olarak aktarmayı amaçlıyoruz. Nüfusa dayalı İller Bankası'ndan kurumumuza aktarılan paranın büyük bir çoğunluğu belediyenin giderlerine yönelik kullanıyoruz. Dolayısıyla şehrimize hizmet adına bir şeyler yapılacaksa elbirliğiyle yapılacak. Vatandaş belediyeye, belediyede vatandaşa karşı sorumluluğunu yerine getirmeli. Onun için vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Belediyeye vergi borcu bulunanların en kısa zamanda bu borçlarını ödemelerini rica ediyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını başlattı. Borcunu ödemeyenlere yönelik yasal işlem uygulanacak. Buna gerek kalmamasını umut ediyorum. Vergi borçlarımızı ihmal etmeyelim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA