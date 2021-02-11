Muş Belediyesinden fore kazık çalışması
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Muş Belediyesinden fore kazık çalışması

11.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:50
Muş Belediyesinden fore kazık çalışması

Muş Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kale Mahallesi'nde başlatılan fore kazık çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kale Mahallesi'nde başlatılan fore kazık çalışmaları devam ediyor.

Göçük riski oluşturduğu için trafiğe kapatılan Muratpaşa Mahallesi ile Kale Mahallesi'ni birbirine bağlayan TOKİ konutlarının üst kısmındaki yol, fore kazık yöntemiyle güçlendiriliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kale Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sırasında göçük riskine karşı Fabrika Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını söyledi.

TOKİ ile yaptıkları görüşmeler neticesinde söz konusu yolun yapımı için gerekli adımların atıldığını aktaran Asya, şöyle konuştu:

"İhale sürecinin ardından yer teslimi yapılan yüklenici firma geçen yıl aralık ayında çalışmalara başladı. Kar ve soğuk havaya rağmen devam ediyor. Fore kazık ve angraj çalışmalarıyla adeta kalenin çevresine çelik zırh giydiriliyor. İlkbahar mevsiminde buradaki çalışmaların tamamlanmasını planlıyoruz. Akabinde göçük riskinden dolayı kapattığımız Fabrika Caddesi'ni asfaltlayarak ulaşıma açacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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