Muş Belediyesinden dilenci operasyonu

27.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı.

Yabancı uyruklu dilenciler de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA