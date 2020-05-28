Muş Belediyesinden camilerde cuma hazırlığı
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Muş Belediyesinden camilerde cuma hazırlığı

Muş Belediyesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart tarihinde cemaatle namaz kısıtlaması getirilen ve 29 Mayıs'ta ilk cuma namazının kılınacağı camilerde yıkama ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Muş Belediyesinden camilerde cuma hazırlığı
28.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:08

Muş Belediyesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart tarihinde cemaatle namaz kısıtlaması getirilen ve 29 Mayıs'ta ilk cuma namazının kılınacağı camilerde yıkama ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlarla cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Muş Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Müftülüğü ile koordineli bir şekilde şehir merkezinde bulunan camilerin iç mekanları ile avlularında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak cuma namazına hazırlık yapıyor. 29 Mayıs Cuma günü cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceği bildirildi. Cuma namazları cami avlularında açık alanda kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Muş Belediyesi de genelge kapsamında vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için sorumluluk bilinci ile hareket ediyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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