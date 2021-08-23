Muş Belediyesinden borç yapılandırma uyarısı
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Muş Belediyesinden borç yapılandırma uyarısı

Muş Belediyesinden borç yapılandırma uyarısı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, su bedeli, kira, ilan, emlak ve çevre temizlik vergisi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 30 Ağustos'a kadar müracaatta bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, su bedeli, kira, ilan, emlak ve çevre temizlik vergisi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 30 Ağustos'a kadar müracaatta bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Vergi affı yapılandırma müracaatlarının 30 Ağustos'ta mesai bitimine kadar yapılabileceğini anımsatan Asya, bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin borçlarını yapılandırması gerektiğini vurguladı.

Asya, şunları kaydetti:

"Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 30 Ağustos'a kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. 30 Nisan 2021'den önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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