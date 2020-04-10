Muş Belediyesinden ağaç dikim çalışmaları Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla kent genelinde ağaç dikim çalışmalarına başladı.

Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla kent genelinde ağaç dikim çalışmalarına başladı.

İlkbaharın gelmesiyle parkların temizliğini yapan ekipler, yeşillendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler, Lale Vadisi ve Göletli parklarda ağaç dikimi yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla kışın tahribatlarının giderilmeye başlandığını ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Asya, şöyle dedi:

"Rutin hizmetlerimizi aksatmıyoruz. Havaların ısınmasıyla kent genelindeki temizlik çalışmalarımızın yanı sıra parklarımızda yeşillendirme çalışmalarını da başlattık. Ekiplerimiz kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikerken mevcut yeşil alanlarında bakımını sürdürüyor. Bu tür çalışmalarımızı düzenli olarak devam ettireceğiz."

Kaynak: AA