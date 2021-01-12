Muş Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
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Muş Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

12.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:28
Muş Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Muş'a gelen Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, belediyede çalışan memurlara sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret belirlendi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Asya ve Sevinç ile Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı, Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi Maşallah Çiftçi, sendika üyeleri ve birim amirleri katıldı.

Başkan Asya, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından Asya ve Sevinç sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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