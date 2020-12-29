Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor
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Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

29.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:21
Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının düşmesi ve yağışların artması nedeniyle sokak hayvanlarının imdadına Muş Belediyesi yetişiyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller, rutin çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesi ile Muş Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Ekipler; barınma, yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan hayvanları tespit ederek bakımevine götürüyor. Burada rehabilite edilen hayvanlar, hava koşulları göz önünde bulundurularak doğaya salınıyor. Ekipler, yaptıkları bu çalışmanın yanı sıra şehrin belirli bölgelerine yem bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi görevlileri zorlu kış şartlarında bakıma muhtaç sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak sorumluluk bilinci ile hareket ediyor. Tedavi ve bakım ihtiyacı olan hayvanlar ise barınağa getirilerek koruma altına alınıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Soğuk havanın etkili olduğu ilimizde rutin çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Aynı şekilde ekiplerimiz belli noktalara yem bırakarak minik canların aç kalmamasını sağlıyor. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar, hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor" dedi. - MUŞ

Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor
Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor
Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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