Muş Belediyesi Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, sosyal belediyecilik alanında faaliyetler icra ederek vatandaşların gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Gönül belediyeciliği alanındaki hizmetlerinin olmazsa olmazı annelerin olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bugün Porsor Ana Kadın Kültür Merkezimizde emektar, hayatın tüm zorluklarını sırtlamış annelerimiz ile gönülleri ısıtan bir buluşma gerçekleştirdik. Ortak evimiz Muşumuzda bu tür programlar ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz Yerli Malı Haftası nedeniyle çocuklarınıza bir şeyler hazırlayıp okullara gönderdiniz. Biz de sizlere bir şeyler hazırlayıp davet ettik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çocuklarımızın gözlerinden öperim. Yerli Malı Haftası etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı'nın çocuklara hediye dağıttığı programda katılımcılara yerli üretim ve tüketim konularında bilgi verildi, müzik dinletisi sunuldu.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet