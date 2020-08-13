Muş Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor Muş Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda üst yapı çalışmalarına başladı.

Muş Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda üst yapı çalışmalarına başladı.

Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıldan bu yana yol genişletme çalışmalarının yapıldığı ve meclis kararıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adı verilen güzergahta asfalt hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından reglaj ve sıkıştırma çalışmalarının yapıldığı güzergahta önümüzdeki günlerde Karayolları Bölge Müdürlüğünce asfalt çalışması başlatılacağı bildiren açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alternatif yollarla Muş'un gelişimine katkıda bulunan Muş Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın da hizmete açılması ile şehrin trafik sorununu önemli ölçüde gidermiş olacak. 25 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki bulvarın altyapı çalışmalarının tamamlanması ile kaldırım ve asfalt döşemesine start verilecek. Çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ilimizi ziyareti sırasında bulvarımızın üst yapısı konusunda kendisinden destek istemişti. Talebimizi dikkate alıp gerekli çalışmanın yapılması hususunda talimatlar veren kıymetli bakanımıza şükranlarımızı sunarız. Muş Belediyesi olarak öncesinde bizim yapmamız gereken çalışmaları hızlandırdık. VEDAŞ ile o bölgedeki hatların deplase edilmesi için talepte bulunduk. Bunun dışındaki altyapı çalışmalarının tamamlanması ile Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün asfalt ve kaldırım çalışmaları olacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'mızın hizmete açılması ile şehir merkezinde yaşanan trafik sorununu önemli ölçüde giderilmiş olacak."

Kaynak: AA