Muş Belediyesi ücretsiz maske dağıttı Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Belediye ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlaçlama ve dezenfekte faaliyetlerinin yanı sıra valilik öncülüğünde yapılan çalışmalarda yer alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içinde olduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Ücretsiz maske dağıtımlarımız belirli periyotlarda devam ediyor. Hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor. Sıcak havaların insanlarımızda bir rehavet oluşturmamasını umuyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlarımızın dikkatli davranmasını rica ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız."

Kaynak: AA