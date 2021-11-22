ANKARA (Habermetre) - MUŞ BELEDİYESİ TAM BANA GÖRE FESTİVALDE MUŞ'U TANITTI 6 GÜN DOLU DOLU GEÇEN FESTİVALDE MUŞ STANTI SES GETİRDİ Ankara AKM Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de stant açan Muş Belediyesi tarafından 6 gün boyunca ziyaretçiler ağırlanıp şehrin tanıtımı yapıldı. Başkentte yaşayan Muşlu vatandaşların yanı sıra festivale gelen ziyaretçilerin akın akın geldiği Muş stantı ilgi odağı oldu. Mahalli sanatçıların seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Muş stantında ayrıca ziyaretçilere yöresel ürünler de ikram edildi.

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