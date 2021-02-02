Muş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapılan hizmetler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Asya, toplantıda yaptığı konuşmada, kış mevsiminin yoğun geçtiği bugünlerde fiili olarak sahada çalışan belediye ekiplerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Kentin hak ettiği yere gelmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya çalıştıklarını belirten Asya, "Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taşeron işçilerimizin ikinci toplu iş sözleşmesini yaptık. Yüzde 25'e tekabül eden oranda işçilerimizin maaşlarına zam uyguladık. Ülke ortalamasının üzerinde verdiğimiz bu artışla işçilerimizin yüzünü güldürdük. Onların mutluluğu bizi daha fazla motive ediyor." dedi.

Belediyeye tahsisli Çöğürlü köyü girişinde yaklaşık 17 bin metrekarede Muş Valiliği iş birliğiyle tekstil kent kurulması için girişimlerinin olduğunu belirten Asya, şöyle devam etti:

"Bu anlamda sayın valimize şükranlarımı sunarım. Valiliğimizin ilk bloğu yaptığı bölgeyi canlandırmak ve geliştirmek için iş insanlarını davet ettik. Her zaman hayırla ve minnetle yad ettiğim hayırsever eğitimci iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün katkılarıyla geçtiğimiz ay Bursa'dan iş insanlarını ağırladık. Kendi alanlarında başarılı iş insanları ile bu bölgede incelemelerde bulunduk. İlimizin genel durumunu ve sahip olduğu imkanlarını yerinde gösterme fırsatımız oldu. Sonraki süreçte kendi aralarında istişare edip burada yatırım yapmak için hazırlıklarının olduğunu öğrenmemiz bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk etapta 5 bin insanımıza istihdam sağlayacağını umduğumuz bu girişimle daha fazla yatırım ortamı oluşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım