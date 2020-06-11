Muş Belediyesi sokak hayvanlarını ihmal etmiyor
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Muş Belediyesi sokak hayvanlarını ihmal etmiyor

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanların tedavisi, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Belediyesi sokak hayvanlarını ihmal etmiyor
11.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:42

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, sokak hayvanların tedavisi, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeryüzündeki tüm canlıların hakkını koruyan bir dinin mensubu olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

Cadde ve sokaklardaki canlıları korumak için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevimizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Veteriner hekimlerimizin ve buradaki görevli arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları sonucunda daha önceki yıllarda yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalktı. Cadde ve sokaklardan toplanan hayvanlar, tesise alınarak dezenfekte ediliyor. Veteriner hekimlerimiz nezaretinde sağlık sorunu olan hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor. Bunların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Ekiplerimiz, bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attı. Çok zor durumda olan hayvanların ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şu anda kısırlaştırma ve küpeleme çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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