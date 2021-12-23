Muş Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller, rutin çalışmalarının yanı sıra şehrin birçok noktasına yiyecek bırakıyor.

Barınma, yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan hayvanları bakımevine götüren ekipler, burada rehabilite edilen hayvanları, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tekrar doğaya salıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, soğuk havanın etkili olduğu kentte rutin çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vatandaştan gelen ihbarları da değerlendirdiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Aynı şekilde ekiplerimiz belli noktalara yem bırakarak minik canların aç kalmamasını sağlıyor. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar, hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor."