Muş Belediyesi serada üreteceği çiçek ve süs bitkileriyle kenti renklendirecek
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Muş Belediyesi serada üreteceği çiçek ve süs bitkileriyle kenti renklendirecek

Muş Belediyesi serada üreteceği çiçek ve süs bitkileriyle kenti renklendirecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi kentteki cadde, sokak ve parklara dikilecek çiçekleri kendi üretmek için sera yapımına başladı.

Muş Belediyesi kentteki cadde, sokak ve parklara dikilecek çiçekleri kendi üretmek için sera yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında 43 bin metrekare alan olan yeşil alan kapasitesini 7 yılda 400 bin metrekarenin üzerine çıkaran Muş Belediyesi, bu alanların korunması ve güzelleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, daha önce çiçek ve süs bitkilerini firmalardan temin eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hem tasarruf sağlamak hem de zaman kaybını önlemek amacıyla sera projesini hayata geçirdi.

Muş-Bitlis kara yolundaki alanda yapımına başlanan seranın, kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin alt yapı çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.

Bundan sonra kentin yeşil alanları, parklarıyla daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çaba göstereceklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"İlimizin güzelliğini gün yüzüne çıkaracak detaylarla uğraşıyoruz. Parklarımızı, cadde ve sokaklarımızı süslüyoruz. Daha önce firmalardan temin ettiğimiz mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini artık kendimiz üreteceğiz. Muş-Bitlis kara yolundaki asfalt şantiyesi alanımızdaki seramız yapım aşamasında. İnşallah kısa sürede tamamlayarak kullanmaya başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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