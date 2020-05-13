Muş Belediyesi parklarda temizlik çalışması başlattı Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda temizlik çalışması başlattı.

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her alanda olduğu gibi park ve yeşil alanların bakımı ve yenilenmesi konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kentte kış mevsiminin uzun geçtiğini belirten Asya, şunları kaydetti: "Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri park ve mesire alanlarının bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında bu alanların yoğun olarak kullanımı geçici olarak kısıtlandı. Bizler bu süreçte parklarımızdaki eksiklikleri gidererek önümüzdeki günlerde kontrollü normal hayata dönüş sürecinde vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Bu sıkıntılı sürecin bir an önce geçmesini umut ediyorum."

Kaynak: AA