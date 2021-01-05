Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
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Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

05.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:14
Muş Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Muş Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyenin ek hizmet binasında düzenlenen toplantıya katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirerek, yeni yılın daha verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Asya, 2020'de dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatın her alanında aksamaların olduğunu ve işleyişin yavaşladığını aktardı.

Belediye olarak tüm sıkıntılara rağmen hedeflerinin ötesinde hizmetleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Zor ve meşakkatli olan yeraltı hatlarının yenilenmesi işi için ciddi bir sorumluluk üstlenerek başlattığımız projeyi tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimizde bütün ana ve ara arterlerimizin tamamını asfaltlayarak hedeflerimizin ötesinde bir iş çıkardık. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden birisi de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'dır. 2015 yılında ilk girişimlerde bulunduğumuz ancak zamanla bazı sorunlarla karşılaştığımız bulvarın alt ve üst yapılarını da tamamlayarak ilimizin gelişimine katkı sağlayan yeni bir güzergahı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadık."

Toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantı, meclise gönderilen edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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