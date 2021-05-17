Muş Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Başkan Feyat Asya, bir ay içerisinde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı insanlık dışı saldırıları kınayan Asya, daha sonra meclis üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, salgın sürecinde esnek mesaiyle çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

"Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde insan sağlığını önceleyerek çalışıyoruz." diyen Asya, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı döneme rağmen çalışmalarımızı hızlandırarak gayretle samimiyetle sürdürüyoruz. Bir yandan salgına karşı tedbirlerin uygulanması hususunda gayret ederken diğer yandan ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nin üst yapısını yenilemek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bazen proje üzerinde konuştuğumuz konular uygulamada değişkenlik gösterebilir. Biz en iyisini bu şehre kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Şehrimizin önemli ikinci güzergahı olan bu caddemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için özen gösteriyoruz. Yol kenarındaki çıkmaları birer birer kaldırıyoruz. Hatta belediyemize ait tahsilat bürosu, ihata duvarı gibi yapıları da tek tek kaldırdık. Kendi binalarımızı kaldırdığımızda bu işteki ciddiyetimizi de göstermiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İstasyon Caddesi'nden edindiğimiz tecrübelerle bu caddemizde etap etap projemizi uygulayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Meclisi her platformda önemsediklerini, karar alma organı dışında istişare ortamı olarak gördüklerini dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"İstasyon Caddesi'nde yapılan çalışmaların her aşamasını sizlerle paylaştım. 2018 yılında üst yapı çalışmasını yaptığımızda proje belirlenen orta refüj çalışmasının uygun olmadığını, bu şehre yakışmadığını hissederek iptal ettirdik. Demir korkulukların yerine daha şık görünümlü bir proje için çalışma yaptık. Projemiz devam ediyor. İnşallah kısa sürede ilimizin estetiğine yakışır bir çalışma ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda halkımızın hizmetine sunduğumuz yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerindeki Lale Vadisi Parkımızın ikinci etabını uygulamak üzere gerekli çalışmaları başlatmıştık. Meclisimizin de kararı ile ikinci etap uygulanan kısımdan 17 bin metrekare alanın terki sonrası ilgili kurumlarla görüşerek girişimlerde bulunduk. Projemizin ihalesini yaparak sonuçlandırdık. Sözleşme aşamasındaki projemizi kısa sürede başlatacağız."

Kentin içme suyu problemini de çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Asya, "İçme suyu projesinin ihalesinin ardından yaklaşık bir ay önce çalışmalar başlatıldı. Çiftlik bölgesinde devam eden döşeme çalışmalarını gördükçe Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. Salgın sürecinin dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde Muş'a 250 milyon lira civarında bir ihalenin yapılması ve bunun da takipçisinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın olması şehrimize ve bizlere vermiş olduğu öneme atıftır. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım