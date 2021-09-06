Muş Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
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Muş Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesince eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesince eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Asya başkanlığındaki toplantıda meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Asya, ekiplerin çalışmalarına rağmen bazı bölgelerde su sıkıntısı yaşandıklarını anlattı.

Tüm ekiplerin söz konusu sıkıntının giderilmesi için sahada olduğunu belirten Asya, "Bu süreçte rahatsızlık verdiğimiz hemşehrilerimizden helallik istiyoruz. Artık son aşamaya geldiğimiz bu çalışmamızın başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını umuyoruz." dedi.

Ağustos ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde donanımlı bir gençlik merkezinin temelini attıklarını kaydeden Asya, şunları aktardı:

"Gençlerimizin, kadın hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın vakit geçirebileceği bu tür alanların oluşturulması ve amacına uygun güzel faaliyetlerin icra edilebilmesini önemsediğimizi bilmenizi isteriz. Aynı şekilde Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokoller elimize ulaştı. 4 gençlik merkezi, 1 spor kompleksi, 14 kilometrelik de bisiklet yolunun projesi tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda bu projelerimizin de ihalesini yaparak başlatmak istiyoruz. Asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak alt yapı çalışmaları ile birlikte üst yapı çalışmalarını gayretle sürdürüyoruz. Bu vesile ile sahada sizlerden almış olduğumuz desteklerden dolayı tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Ardından toplantıya katılan vatandaşların talepleri dinlendi.

Muş Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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